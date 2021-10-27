Водителя, совершившего смертельную аварию в Харькове, задержали: он кичился, что гоняет на "красный"

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Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Харьковской области.

В результате аварии 58-летний водитель Шевроле погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имели.

Сейчас открыто уголовное производство ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водитель Infiniti задержан и ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В то же время Telegram-канал "Харьков LIVE" опубликовал фотографии подозреваемого в ДТП водителя. На них видно 16-летнего подростка у которого забита голова, но сам он в сознании и передвигается без посторонней помощи.

По данным "Обозревателя", виновником резонансной аварии является Николай Харьковский, 2005 года рождения, который живет в Харькове. Дорогое авто он получил недавно в подарок от родителей, а 18 сентября его останавливали патрульные из-за нарушения правил дорожного движения и вождения без водительского удостоверения.

Вместе с ним в салоне авто во время аварии находились еще три человека: Карякин Валерий Андреевич, Дусик Елизавета Юрьевна, 01.10.2005 г. р. и Баранов Михаил Игоревич, 15.03.2002 г. р. Пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Кроме того, несовершеннолетний виновник смертельного ДТП в Харькове хвастался, что гонял на красный свет, разбивал четыре автомобиля и "решал" проблемы с полицейскими за 100-200 долларов. Переписку с 16-летним выложили в социальной сети.

Мне разбили Каен. Форд, додж, камри... Я гоняю на красные и по встречке... Что мне? Я выйду из машины, сяду в другую и уеду", – пишет виновник аварии.

Подросток также пишет, что уже получал два протокола от полицейских, потому что выкладывал видео нарушений правил дорожного движения в сети.

По словам 16-летнего, он получил условный срок за стрельбу в общественном месте, самооборону и нанесение телесных повреждений. Оружие он также применил в ночном клубе.

Ранее сообщалось, что в Харькове вечером 26 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Infiniti, Chevrolet и Skoda. Автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с другим автомобилем, марки Skoda.