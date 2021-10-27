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27 октября 2021, 12:19 86

Смертельное ДТП с участием "мажора" в Харькове: СМИ узнали о родителях подростка

27 октября 2021, 12:19 86
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Фото: Нацполиция
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Родители 16-летнего Николая Харьковского, устроившего смертельное ДТП в Харькове, находятся в разводе. Отец парня работает продавцом мяса на Благовещенском рынке, а мать живет в Австралии и финансово удерживает подростка

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Обозреватель".

Отмечается, что отец Николая злоупотребляет спиртным и часто бывает в запоях. Отец парня живет на улице Тимуровцев. Он 14 лет занимается оптовой торговлей мясом и мясными изделиями. В октябре 2017 года развелся с женой.

Мать 16-летнего подростка якобы живет в Австралии. Она финансово удерживает его.

Кроме того, на стенах одной из многоэтажек Харькова появились угрозы и оскорбления в адрес парня. Однако соседи рассказали, что ничего о парне не знают. Возможно, он проживает по другому адресу.

Напомним, Национальная полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП, что произошла ночью в Харькове. Управлял автомобилем Infiniti 16-летний водитель. Виновником резонансной аварии является Николай Харьковский, 2005 года рождения, который живет в Харькове. Дорогое авто он получил недавно в подарок от родителей, а 18 сентября его останавливали патрульные из-за нарушения правил дорожного движения и вождения без водительского удостоверения.

Ранее сообщалось, что в Харькове вечером 26 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Infiniti, Chevrolet и Skoda. Автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с другим автомобилем, марки Skoda.

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