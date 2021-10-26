На Ровенской АЭС произошла авария, была вспышка водорода
На территории Ровенской АЭС произошла авария. Жертв и пострадавших нет
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДСНС
Отмечается, что на открытой территории возле блока № 3 произошла разгерметизация водородного трубопровода (диам. 50 мм) и вспышка водорода без последующего горения.
Трубопровод персоналом станции перекрыт. Жертв и пострадавших нет.
Радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме.
От ГСЧС привлечено 19 человек и 7 ед. техники.
Напомним, в феврале город Южноукраинск Николаевской области остался без водоснабжения из-за аварии на высоковольтной электросети, обслуживающей соответствующую атомную электростанцию
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