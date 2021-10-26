12:57  26 октября
Ляшко рассказал, когда в Украине будут выдавать справки о противопоказаниях к COVID-вакцинации
12:32  26 октября
Кабмин утвердил новый состав правления "Укрзализныци"
08:06  26 октября
Сутки на Донбассе: из-за действий боевиков ранены двое бойцов ООС
UA | RU
UA | RU
26 октября 2021, 16:11 84

На Ровенской АЭС произошла авария, была вспышка водорода

26 октября 2021, 16:11 84
Читайте також українською мовою
ГСЧС
Читайте також
українською мовою

На территории Ровенской АЭС произошла авария. Жертв и пострадавших нет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДСНС

Отмечается, что на открытой территории возле блока № 3 произошла разгерметизация водородного трубопровода (диам. 50 мм) и вспышка водорода без последующего горения.

Трубопровод персоналом станции перекрыт. Жертв и пострадавших нет.

Радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме.

От ГСЧС привлечено 19 человек и 7 ед. техники.

Напомним, в феврале город Южноукраинск Николаевской области остался без водоснабжения из-за аварии на высоковольтной электросети, обслуживающей соответствующую атомную электростанцию

ГСЧС авария АЭС вспышка

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Игра на опережение. Как тема восстановления столичных райсоветов может помочь Кличко в войне с Банковой
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram