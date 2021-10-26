На Киевщине произошел взрыв в пищеблоке детсада, пострадавших нет
В Киевской области произошел взрыв газа на территории ДОУ "Вербиченька" в Обуховском районе
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.
26 октября в 14: 19 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о взрыве по адресу: с. Кодаки, ул. Юбилейная, Васильковская городская община, - говорится в сообщении.
Спасатели направили на вызов дежурный караул 29-й Государственной пожарно-спасательной части г. Васильков и 49-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Калиновка.
По прибытию спасателями установлено, что произошел взрыв газа без последующего горения в помещении пищеблока смежном с котельной на территории детского учебного заведения "Вербиченька", - информируют в ГСЧС.
На чрезвычайное происшествие привлекались 2 единицы техники и 10 человек личного состава.
Взрыв разрушил стены пищеблока и перекрытия. По предварительным данным погибших и пострадавших нет.
Причину взрыва устанавливают.
Как сообщалось, 19 октября на Запорожье от взрыва водонагревателя серьезно пострадала женщина.