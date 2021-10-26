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26 октября 2021, 18:16 5

На Киевщине произошел взрыв в пищеблоке детсада, пострадавших нет

26 октября 2021, 18:16 5
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Фото ГСЧС
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В Киевской области произошел взрыв газа на территории ДОУ "Вербиченька" в Обуховском районе

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.

26 октября в 14: 19 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о взрыве по адресу: с. Кодаки, ул. Юбилейная, Васильковская городская община, - говорится в сообщении.

Спасатели направили на вызов дежурный караул 29-й Государственной пожарно-спасательной части г. Васильков и 49-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Калиновка.

По прибытию спасателями установлено, что произошел взрыв газа без последующего горения в помещении пищеблока смежном с котельной на территории детского учебного заведения "Вербиченька", - информируют в ГСЧС.

На чрезвычайное происшествие привлекались 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Взрыв разрушил стены пищеблока и перекрытия. По предварительным данным погибших и пострадавших нет.

Причину взрыва устанавливают.

Как сообщалось, 19 октября на Запорожье от взрыва водонагревателя серьезно пострадала женщина.

Ранее, 13 октября в Одесской области произошел взрыв в жилом доме.

детский сад взрыв спасатели ГСЧС Киевская область

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