На Киевщине произошел взрыв в пищеблоке детсада, пострадавших нет

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В Киевской области произошел взрыв газа на территории ДОУ "Вербиченька" в Обуховском районе

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.

26 октября в 14: 19 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о взрыве по адресу: с. Кодаки, ул. Юбилейная, Васильковская городская община, - говорится в сообщении.

Спасатели направили на вызов дежурный караул 29-й Государственной пожарно-спасательной части г. Васильков и 49-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Калиновка.

По прибытию спасателями установлено, что произошел взрыв газа без последующего горения в помещении пищеблока смежном с котельной на территории детского учебного заведения "Вербиченька", - информируют в ГСЧС.

На чрезвычайное происшествие привлекались 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Взрыв разрушил стены пищеблока и перекрытия. По предварительным данным погибших и пострадавших нет.

Причину взрыва устанавливают.

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