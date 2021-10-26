В Черновцах возле обладминистрации полностью сгорел автобус
В Черновцах утром 26 октября за считанные минуты полностью сгорел автобус
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Головком".
Как стало известно, происшествие произошло на улице Степана Бандеры возле здания Черновицкой обладминистрации. Что именно повлекло возникновение огня, пока неизвестно. Однако вспыхнуло в кабине водителя. Пассажиры авто успели выбежать.
На месте происшествия работали спасатели. В причинах случившегося будут разбираться правоохранители.
Напомним, на днях в Киеве произошел пожар на Лысой горе.
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