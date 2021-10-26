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26 октября 2021, 17:55 58

Школы Львова с 1 ноября переходят на дистанционку

26 октября 2021, 17:55 58
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Фото: Рixabay
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С понедельника, 1 ноября, по завершению каникул львовские школьники вернутся к онлайн-обучению

Об этом во время брифинга сообщил мэр Львова Андрей Садовый, пишет RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

По словам городского головы Львова, решение касается и младшей, и старшей школы.

"Заканчиваются каникулы, поэтому многие родители имеют вопрос:" А что будет с понедельника?". Комиссия приняла однозначное четкое решение, что с понедельника все школьники переходят на дистанционное обучение. Это и начальная школа, и старшие классы. Очно будут работать только садики", - заявил Садовый.

Мэр Львова добавил, завтра, 27 октября, правительственная комиссия вероятнее всего примет решение о переводе области в "красную" зону.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине может частично остановиться общественный транспорт.

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