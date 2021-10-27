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27 октября 2021, 11:36 22

В Броварах произошел взрыв на заводе по переработке алюминия

27 октября 2021, 11:36 22
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Фото: ГСЧС
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В городе Бровары на улице Луценко на территории производственного цеха предприятия "Втортех" произошел взрыв, который перерос в масштабный пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

27 октября в 00:42 часа в полицию поступило сообщение о том, что в результате взрыва установки по переработке алюминия в одном из помещений завода произошло разрушение стены и возгорание алюминиевой пудры", - сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия работали сотрудники наряда реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, руководство Броварского районного управления полиции и работники ГСЧС, которые локализовали пожар.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят мероприятия для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Киевской области произошел взрыв газа на территории ДОУ "Вербиченька" в Обуховском районе.

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