В Киеве полицейского с "пистолетом Януковича" задержали на сбыте наркотиков

Установливаются источники происхождения наркотических средств, оружия и боеприпасов

Установливаются источники происхождения наркотических средств, оружия и боеприпасов

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Правоохранители задержали сотрудника следственного отдела одного из районных управлений полиции Киева, который занимался сбытом наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2, 3 ст . 307 УК Украины).

Об этом сообщает прокуратура Киева, передает RegioNews.

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали 3 факта сбыта 30-летним инспектором психотропных веществ "амфетамин" и "МДМА", - говорится в сообщении.

После очередного сбыта наркотического средства лицу, который действовал под контролем правоохранительных органов, полицейского задержали "на горячем" и изъяли около 40 граммов кокаина. За указанное наркотическое средство инспектор получил 70 тыс. гривен.

В дальнейшем по адресам проживания задержанного, в его служебном кабинете и в автомобиле провели обыски.

Во время обысков правоохранители изъяли значительное количество наркотических и психотропных веществ, наркосодержащие растения, полторы тысячи патронов различного калибра, холодное и огнестрельное оружие. Среди них был изъят наградной пистолет на имя четвертого президента Украины Виктора Януковича. Происхождение всех этих предметов и веществ устанавливается.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Ранее сообщалось, что правоохранители установили личности 22 участников стрельбы в городе Украинка Киевской области.