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25 октября 2021, 08:46 173

В учебном центре на Черниговщине застрелился военный-срочник

25 октября 2021, 08:46 173
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Фото: Facebook "Десна"
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В учебном центре "Десна" в Черниговской области совершил самоубийство военный-срочник. Ему оставался месяц до дембеля

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель начальника по морально-психологическому обеспечению центра "Десна" Александр Сагайдак в комментарии "Суспильному".

Отмечается, что трагедия произошла ночью, около 3 часов 53 мин. Военный застрелился во время несения службы в карауле, охранявшей склады. Выстрел сделал из штатного оружия автомата АК-47. Мертвого военного обнаружила смена, прибывшая на пост.

"Парню до дембеля оставался месяц. Ему было 23 года и он родом из Днепропетровщины. На службе характеризовался положительно и проблемных вопросов не выявлял. Что стало причиной самоубийства пока не известно", - говорится в сообщении.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются компетентными органами.

Напомним, в начале октября на Черниговщине группа молодых людей избила двух полицейских. Один из них погиб, другой – госпитализирован.

оружие военные самоубийство Черниговская область выстрел

 
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