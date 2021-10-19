В Киеве посетитель ресторана выстрелил в живот охраннику
В столичном заведении питания на улице Крещатик между посетителем и охранником возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из травматического оружия в живот работника
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Незнакомец нецензурно выражался в сторону охранника, а после достал пистолет и выстрелил ему в живот. Пострадавшего доставили в больницу, а 29-летнего правонарушителя за совершение хулиганских действий задержали", - рассказали в полиции.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
За содеянное мужчине грозит до семи лет заключения.
Ранее сообщалось, что в центре Киева возле одного из баров произошла драка, в результате которой один из участников открыл стрельбу. Пострадал один человек.