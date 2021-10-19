В Киеве посетитель ресторана выстрелил в живот охраннику

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В столичном заведении питания на улице Крещатик между посетителем и охранником возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из травматического оружия в живот работника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Незнакомец нецензурно выражался в сторону охранника, а после достал пистолет и выстрелил ему в живот. Пострадавшего доставили в больницу, а 29-летнего правонарушителя за совершение хулиганских действий задержали", - рассказали в полиции.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

За содеянное мужчине грозит до семи лет заключения.

Ранее сообщалось, что в центре Киева возле одного из баров произошла драка, в результате которой один из участников открыл стрельбу. Пострадал один человек.