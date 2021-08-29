Украина получила еще почти 190 тысяч доз COVID-вакцины Pfizer

пресс-служба ЮНИСЕФ

В воскресенье, 29 августа, в Украину прибыла очередная партия COVID-вакцины Pfizer-BioNTech от правительства Соединенных Штатов Америки в объеме 188 370 доз

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу ЮНИСЕФ.

Отмечается, что поставка вакцины состоялась в рамках инициативы COVAX.

"Эти дозы вместе с растворителем для разведения вакцины предоставляются Украине правительством США через инициативу COVAX в рамках глобальных мер по обеспечению справедливого и равного доступа к безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 для всех стран мира", - заявили в ЮНИСЕФ.

Новая партия вакцины Pfizer-BioNTech будет использована для прививки украинцев в центрах массовой вакцинации и иммунизации организованных коллективов.

"До конца 2021 года, как ожидается, Украина должна получить достаточное количество вакцин разных производителей, чтобы защитить до 20% населения от COVID в рамках инициативы", - добавили в организации.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал за лето привить 10 миллионов украинцев от COVID-19. По его мнению, этого не удалось достичь из-за праздничных дней и привычки украинцев откладывать все на "после праздников".

"Если бы не эти праздники и не украинские привычки "после праздников", мы спокойно попали бы и в 10 миллионов до конца лета. Сейчас возможно будет (эта цифра - ред.) с задержкой в неделю", - отметил министр.