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22 октября 2021, 14:36 6

Ляшко назвал среднюю стоимость лечения COVID-больных в сентябре

22 октября 2021, 14:36 6
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из открытых источников
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что в апреле-сентябре Национальная служба здоровья (НСЗУ) перечислила медучреждениям по лечению пациентов с коронавірусною болезнью 4,8 млрд гривен, а средняя стоимость лечения одного пациента с COVID в прошлом месяце составила 22 тысячи гривен

Как передает RegioNews, об этом он заявил во время часа вопросов к правительству.

"С апреля по сентябрь НСЗУ уже перечислила учреждениям здравоохранения 4,8 млрд гривен на лечение пациентов с коронавірусною болезнью", - сказал он.

По его словам, стоимость лечения одного пациента с COVID-19 в сентябре в среднем составила 22 тыс. гривен.

Также министр заявил, что дополнительно 5,4 млрд гривен уже зарезервированы для учреждений здравоохранения на оплату лечения больных на коронавирус до конца года.

Ляшко отметил, что отдельно средства заложены и на оплату проведения вакцинации медицинским работникам.

Он добавил, что за апрель-сентябрь текущего года учреждениям начислено 380 млн гривен за проведение вакцинации от COVID-19.

Напомним, что в течение предыдущих суток, 21 октября, в Украине обнаружили 23 785 новых случаев коронавирусной инфекции. Это наибольшее количество инфицирований за все время пандемии. Наибольшее количество новых больных обнаружили во Львовской и Днепропетровской областях. В больницы попало более 5 тысяч человек.

зарплаты COVID-19 вакцинация НСЗУ

 
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