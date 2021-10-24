10:41  24 октября
В Украине зафиксировали почти 21 тысячу новых случаев COVID-19
13:14  24 октября
В Сумах "красную" зону встретили митингом против карантина и очередями на вакцинацию
10:02  24 октября
Сутки на Донбассе: ранены двое бойцов ООС, боевики били из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
24 октября 2021, 12:11 141

Германия передала Украине 1,5 миллиона доз COVID-вакцины AstraZeneca

24 октября 2021, 12:11 141
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украина стала одной из стран, получивших бесплатные партии вакцины AstraZeneca от Германии 

Как передает RegioNews, об этом сообщает DW.

Так, всего Германия передала разным странам 7,6 млн доз вакцины. Крупнейшую партию получил Вьетнам - 2,6 млн доз, затем идут Украина (1,5 млн), Египет, Гана (каждая - по 1,2 млн) и Намибия (0,2 млн). Еще 350 тысяч доз должны отправить в Таиланд.

Кроме того, еще 10 млн доз переданы в международную программу равного доступа к лекарственным препаратам COVAX.

С октября Германия планирует передать в COVAX вакцины от производителя Johnson & Johnson.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве планируют в 2022 году начать повторную вакцинацию от COVID-19.

Минздрав вакцинация коронавирус гуманитарная помощь пандемия

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram