Германия передала Украине 1,5 миллиона доз COVID-вакцины AstraZeneca
Украина стала одной из стран, получивших бесплатные партии вакцины AstraZeneca от Германии
Как передает RegioNews, об этом сообщает DW.
Так, всего Германия передала разным странам 7,6 млн доз вакцины. Крупнейшую партию получил Вьетнам - 2,6 млн доз, затем идут Украина (1,5 млн), Египет, Гана (каждая - по 1,2 млн) и Намибия (0,2 млн). Еще 350 тысяч доз должны отправить в Таиланд.
Кроме того, еще 10 млн доз переданы в международную программу равного доступа к лекарственным препаратам COVAX.
С октября Германия планирует передать в COVAX вакцины от производителя Johnson & Johnson.
Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве планируют в 2022 году начать повторную вакцинацию от COVID-19.
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