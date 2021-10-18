На Волыни в психбольнице зафиксировали вспышку коронавируса

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В Волынской областной психиатрической больнице зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции среди пациентов учреждения - COVID подтвержден уже у 39 человек

Как передает RegioNews, об этом "Волинським новинам" сообщила главный врач учреждения Людмила Юрко.

Первые симптомы заболевания у пациентов психбольницы обнаружили 12 октября. С помощью ПЛР-тестов у них лабораторно подтвердили наличие COVID-19.

"В тот же день, 12 октября, нашу больницу включили в перечень учреждений, имеющих право оказывать помощь пациентам с COVID-19. И мы развернули ковидное отделение на 50 коек, куда и переместили всех пациентов, у которых подтвердили диагноз. Организована работа медицинских команд. Больные получают необходимую врачебную помощь в полном объеме", - отметила она.

По состоянию на 18 октября коронавирус подтвержден у 39 пациентов учреждения. Все они имеют легкую форму заболевания или средней степени.

"Дыхательной недостаточности на сегодня ни у одного из больных нет. Сатурация у всех в пределах нормы. Впрочем, среди пациентов есть несколько человек, которые имеют повышенную температуру тела - до 38 градусов. Они чувствуют себя удовлетворительно", - отметила главврач.

Ранее сообщалось, что в Волынской области выявили вспышку коронавируса в 16 учебных заведениях.