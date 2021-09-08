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08 сентября 2021, 13:24 513

Суд взял под стражу девушку, стрелявшую из арбалета в педагогов

08 сентября 2021, 13:24 513
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Фото: Суспильне Полтава
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В Полтаве суд избрал меру пресечения 19-летней Таисии. Ей назначили содержание под стражей 60 суток без права внесения залога

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сегодня, 8 сентября, в Полтаве, по ходатайству следствия и прокуратуры, суд избрал 19-летней полтавчанке, которая ранила двух учителей местной школы, меру пресечения - содержание под стражей на срок 60 суток", - говорится в сообщении.

Так, девушка будет под стражей до 5 ноября.

Напомним, 6 сентября в Полтаве экс-выпускница школы стреляла в учителей из арбалета. По данным СМИ, одной из учительниц стрела из арбалета насквозь пробила руку, другой - попала в спину. Очевидица рассказала, что девушка, курив сигарету, зашла в один класс и выстрелила в спину учительнице. Она заходила в каждую аудиторию, которая ей попадалась на дороге, и стреляла.

Позже девушка, которая 6 сентября из арбалета ранила в Полтавской школе №11 двух педагогов, рассказала, почему так поступила.

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