К саботажу создания полного энергобаланса Украины могут быть причастны олигархические круги - СНБО

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, передает RegioNews.

До сих пор, к сожалению, есть определенный саботаж выполнения решения именно в плане создания энергетического баланса Украины. И сегодня, когда мы имеем понимание, что определенный круг лиц, которые в народе зовутся олигархами, имеют большое влияние в этой области - мы считаем, что они могут быть причастны к тому, что до сих пор не появился такой фундаментальный документ в нашей стране, - сказал Данилов.