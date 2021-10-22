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22 октября 2021, 19:45 4

К саботажу создания полного энергобаланса Украины могут быть причастны олигархические круги - СНБО

22 октября 2021, 19:45 4
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Фото из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны Украины считает, что олигархические круги могут быть причастны к саботажу создания полного энергетического баланса Украины

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, передает RegioNews.

До сих пор, к сожалению, есть определенный саботаж выполнения решения именно в плане создания энергетического баланса Украины. И сегодня, когда мы имеем понимание, что определенный круг лиц, которые в народе зовутся олигархами, имеют большое влияние в этой области - мы считаем, что они могут быть причастны к тому, что до сих пор не появился такой фундаментальный документ в нашей стране, - сказал Данилов.

Как сообщалось, в Минэнерго признали, что сегодня "уголь на складах не соответствует тому количеству, которое должно быть".

Также известно, что коммерческий импорт из РФ и Беларуси для прохождения отопительного сезона в Украине не рассматривается.

СНБО Алексей Данилов энергетика олигархи

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