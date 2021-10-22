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22 октября 2021, 12:55 273

Минобразования рекомендует вузам перейти на дистанционку: названа дата

22 октября 2021, 12:55 273
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Министерство образования рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессионального, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления из-за ухудшения эпидемической ситуации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм министра образования Сергея Шкарлета

"Призываю всех педагогов, соискателей образования и их родителей относиться к ситуации с распространением COVID-19 крайне ответственно. Вакцинироваться, то есть защитить себя от высоких рисков заболевания, сегодня может каждый!",- подчеркнул Сергей Шкарлет.

Министр отметил, что обучение в школах со следующей недели будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.

Напомним, что в течение предыдущих суток, 21 октября, в Украине выявили 23 785 новых случаев коронавирусной инфекции. Это наибольшее количество инфицирований за все время пандемии. Наибольшее количество новых больных обнаружили во Львовской и Днепропетровской областях

министр COVID-19 Минобразования регионы

 
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