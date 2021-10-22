В реанимации пациенты массово признаются в подделке COVID-справок - Ляшко

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что находясь в реанимации под кислородными масками, украинцы признаются в покупке поддельных справок о вакцинации от COVID-19

Как передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр сообщил в ходе часа вопросов к правительству в пятницу.

"Каждый поддельный тест и COVID-сертификат уносит жизни украинцев. Если вы выбираете умирать, терять близких, покупая поддельные документы, это ваше право, но, как показывает опыт, с кислородной маской в реанимации пациенты признаются, что не были вакцинированы, и называют имена тех, кто продал им поддельную справку", - заявил Ляшко.

Министр добавил, что за подделку справок о тестировании на COVID-19 Национальная полиция начала 732 уголовных дела, 349 лицам сообщено о подозрении, 281 дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что народная избранница VIII созыва Надежда Савченко и ее сестра Вера попались на использовании поддельных COVID-сертификатов.

Напомним, в Украине на прошлой неделе открыли 90 дел через фейковые COVID-документы.