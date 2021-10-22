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22 октября 2021, 09:27 8

В Минздраве планируют в 2022 году начать повторную вакцинацию от COVID-19 - Кузин

22 октября 2021, 09:27 8
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В Министерстве здравоохранение намерены в 2022 году начать повторную вакцинацию населения от COVID-19 и намекают на ежегодную COVID-вакцинацию, однако массового введения третьей дозы COVID-вакцины пока не предусматривается

Как передает RegioNews, об этом в эфире одного из телеканалов сообщи заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин

По словам Кузина, все свидетельствует о том, что украинцам придется вакцинироваться от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет к COVID-19 со временем ослабевает, даже после прививки.

"Пока что так. Мы понимаем, что иммунитет к коронавирусу не постоянен и через некоторое время он все меньше и меньше становится. Поэтому те люди, которые прошли полный курс прививки, должны пройти повторную прививку, чтобы восстановить иммунный ответ", - добавил он.

При этом Кузин добавил, что массового введения "бустерной" дозы вакцины пока не предусматривается. Он подчеркнул, что изучается возможность применения третьей дозы для людей с хроническими заболеваниями.

"Пока не рассматривается рекомендация о введении таким людям бустерной дозы. Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году",- пояснил главный санврач.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки вакцинировано первой или второй дозой от COVID-19 почти 270 тысяч человек. Это новый суточный рекорд прививок

вакцина вакцинация COVID-19 иммунитет Минздрав

 
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