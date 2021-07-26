Леонид Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации

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Состояние здоровья первого Президента Украины, главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука ухудшилось, он почти месяц находится в реанимации после операции на сердце

Об этом сообщила пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева в комментарии Громадскому, передает RegioNews.

Первый Президент Украины Леонид Кравчук, который возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, почти месяц находится в реанимации после операции на сердце. Об этом нам сообщила пресс - секретарь Кравчука Оксана Сибирцева, - говорится в сообщении.

Сибирцева подтвердила, что состояние здоровья Кравчука не улучшилось после операции.

Очень медленная динамика улучшения, — отметила она.

Как сообщалось, 29 июня Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Впоследствии сообщалось, что замена Кравчука в ТКГ офисом президента пока не планируется.