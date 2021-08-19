Кравчук впервые пропустит парад ко Дню Независимости: что произошло

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Первый президент Леонид Кравчук не будет присутствовать на торжественных мероприятиях, посвященных Дню Независимости

Об этом сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева, пишет RegioNews со ссылкой на "Фокус".

"Сейчас ничего не планируем", - сказала она.

Вместе с тем говорить о состоянии здоровья первого президента Сибирцева отказалась.

"Новостей, к сожалению, нет", - отметила пресс-секретарь.

Известно, что в прошлые годы Кравчук вместе с другими украинскими президентами (кроме Виктора Януковича) всегда присутствовал на мероприятиях, посвященных Дню Независимости.

Напомним, что Леонид Кравчук в июне перенес операцию на сердце.