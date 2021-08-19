Кравчук впервые пропустит парад ко Дню Независимости: что произошло
Первый президент Леонид Кравчук не будет присутствовать на торжественных мероприятиях, посвященных Дню Независимости
Об этом сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева, пишет RegioNews со ссылкой на "Фокус".
"Сейчас ничего не планируем", - сказала она.
Вместе с тем говорить о состоянии здоровья первого президента Сибирцева отказалась.
"Новостей, к сожалению, нет", - отметила пресс-секретарь.
Известно, что в прошлые годы Кравчук вместе с другими украинскими президентами (кроме Виктора Януковича) всегда присутствовал на мероприятиях, посвященных Дню Независимости.
Напомним, что Леонид Кравчук в июне перенес операцию на сердце.
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