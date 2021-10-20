Украина в ТКГ: МИД РФ официально признал участие россиян в конфликте на востоке Украины

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Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе заявляет, что МИД РФ официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины

Об этом говорится в сообщении украинской делегации в Facebook, передает RegioNews.

Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно, - заявляет украинская делегация.

В заметке приведена ссылка на комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой "в связи с задержанием в Украине гражданина России А. В. Косяка".

Желаем российской дипломатии сил и вдохновения во взятии следующего барьера: - официального признания полной ответственности руководства РФ за разрешение и продолжение международного вооруженного конфликта на востоке Украины. Это является главным залогом начала процесса реального мирного урегулирования, - отмечают в украинской делегации.

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