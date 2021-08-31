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Кравчук не будет участвовать в переговорах ТКГ до конца года - Арестович
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31 августа 2021, 08:26 3

Кравчук не будет участвовать в переговорах ТКГ до конца года - Арестович

31 августа 2021, 08:26 3
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Фото: из открытых источников
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Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук не будет принимать участия в переговорах ТКГ до конца текущего года - он сейчас находится в сложном периоде реабилитации

Как передает RegioNews, об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Насколько мне известно, он в сложном периоде реабилитации. То есть там человеку 87 год, операция на сердце это всегда очень сложно. Пока будет вести Резников и видимо, это будет даже до ноября-декабря, как я понимаю", - отметил Арестович.

Напомним, в конце июня Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Сейчас переговоры в ТКГ возглавляет вицепремьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Леонид Кравчук ТКГ алексей арестович переговоры Алексей Резников

 
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