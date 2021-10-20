В "Дії" появятся новые услуги – Минцифры

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Кроме изменения места регистрации, в приложении для получения госуслуг онлайн "Дія" появятся оповещения о кредитной истории, о судебных делах, электронная справка о несудимости, возможность получения субсидий и пенсий онлайн, подачи заявления на регистрацию брака, доставка водительских удостоверений почтой и тому подобное

Об этом глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в интервью УНИАН, передает RegioNews.

Каждую неделю я лично занимаюсь проектом по изменению места регистрации. Мы запустили эту услугу в мае и тестировали ее на шести городах, нашли очень много проблем, которые были не на поверхности: например, проблемы с качеством данных в реестре военнообязанных. И теперь нам пришлось разрабатывать специальную технологию military ID. Мы закупаем компьютеры (мы-Минцифра!), чтобы помочь каждому военкомату получить техническое оборудование, чтобы наполнить реестры военнообязанных. И вообще, по сути, мы начали с реформы прописки, закон принимаем, делаем реформу Миграционной службы, а заканчиваем реформой военкоматов, — отметил Федоров.

Министр отметил, что планирует запустить эту услугу уже к следующему Diia Summit, который, ориентировочно, состоится в ноябре этого года.

Я надеюсь, что нам удастся запустить на Diia Summit работающую услугу смены места регистрации уже на всю страну, потому что это самая популярная в стране услуга, и она будет предусматривать автоматический обмен данными с реестром военнообязанных (и у молодых ребят не будет возникать проблема: "вас в этом реестре нет". Это будет услуга в несколько кликов. Она выглядит уже сейчас очень технологично. Но остается наладить процесс миграции данных в Миграционной службе и закупить более тысячи компьютеров для военкоматов, — отметил Федоров.

Кроме изменения места регистрации, над которым в "Дії" активно работают, Федоров планирует запустить оповещения о кредитной истории, оповещения о судебных делах, электронную справку о несудимости, возможность получения субсидий и пенсий онлайн, подачу заявления на регистрацию брака, доставку водительских удостоверений по почте и тому подобное.

Мы сейчас тестируем уведомления о кредитной истории, тестируем оповещения о судебных делах, активные push-уведомления, если открывается исполнительное производство (раньше некоторые исполнительные производства могли не приходить из-за того, что нотариус мог не внести ИНН и тому подобное). Также планируем запустить (и это супер-спойлер!) электронную справку о несудимости, возможность получения субсидий и пенсий онлайн, подачу заявления на регистрацию брака, доставку водительских удостоверений по почте (сейчас у нас уже есть услуга доставки свидетельства о рождении ребенка по почте, и теперь будут еще и водительские права). Мы это все запускаем на Diia Summit, который, ориентировочно, состоится в ноябре этого года, и то, что я перечислил – это только 25% от всего того, что мы планируем там запускать. Но не стану анонсировать все, — подчеркнул Федоров.

Как сообщалось, 5 октября в приложении "Дія" начали тестирование новых COVID-сертификатов.

Также с 1 сентября подать документы для бракосочетания можно через портал "Дія".