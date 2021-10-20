У "Дії" з'являться нові послуги – Мінцифри

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Крім зміни місця реєстрації, в додатку для отримання держпослуг онлайн "Дія" з'являться сповіщення про кредитну історію, про судові справи, електронна довідка про несудимість, можливість отримання субсидій та пенсій онлайн, подачі заяви на реєстрацію шлюбу, доставка водійських посвідчень поштою тощо

Про це глава Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в інтерв'ю УНІАН, передає RegioNews.

Кожного тижня я особисто займаюся проєктом зі зміни місця реєстрації. Ми запустили цю послугу в травні і тестували її на шістьох містах, знайшли дуже багато проблем, які були не на поверхні: наприклад, проблеми з якістю даних у реєстрі військовозобов’язаних. І тепер нам довелося розробляти спеціальну технологію military ID. Ми закуповуємо комп’ютери (ми – Мінцифра!), щоб допомогти кожному військкомату отримати технічне обладнання, щоб наповнити реєстри військовозобов’язаних. І взагалі, по суті, ми почали з реформи прописки, закон приймаємо, робимо реформу Міграційної служби, а закінчуємо реформою військкоматів, — зазначив Федоров.

Міністр наголосив, що планує запустити цю послугу уже до наступного Diia Summit, який, орієнтовно, відбудеться у листопаді цього року.

Я сподіваюся, що нам вдасться запустити на Diia Summit працюючу послугу зміни місця реєстрації вже на всю країну, тому що це найпопулярніша в країні послуга, і вона передбачатиме автоматичний обмін даними з реєстром військовозобов’язаних (і у молодих хлопців не виникатиме проблема: "вас у цьому реєстрі немає". Це буде послуга в кілька кліків. Вона виглядає вже зараз дуже технологічно. Але лишається налагодити процес міграції даних в Міграційній службі і закупити більше тисячі комп’ютерів для військкоматів, — зазначив Федоров.

Окрім зміни місця реєстрації, над яким у "Дії" активно працюють, Федоров планує запустити сповіщення про кредитну історію, сповіщення про судові справи, електронну довідку про несудимість, можливість отримання субсидій і пенсій онлайн, подачу заяви на реєстрацію шлюбу, доставку водійських посвідчень поштою тощо.

Ми зараз тестуємо сповіщення про кредитну історію, тестуємо сповіщення про судові справи, активні push-сповіщення, якщо відкривається виконавче провадження (раніше деякі виконавчі провадження могли не приходити через те, що нотаріус міг не внести ІПН і тому подібне). Також плануємо запустити (і це супер-спойлер!) електронну довідку про несудимість, можливість отримання субсидій і пенсій онлайн, подачу заяви на реєстрацію шлюбу, доставку водійських посвідчень поштою (зараз у нас вже є послуга доставки свідоцтва про народження дитини поштою, і тепер будуть ще й водійські права). Ми це усе запускаємо на Diia Summit, який, орієнтовно, відбудеться у листопаді цього року, і те, що я перелічив – це лише 25% від усього того, що ми плануємо там запускати. Але не стану анонсувати усе, — наголосив Федоров.

Як повідомлялося, 5 жовтня у застосунку "Дія" розпочали тестування нових COVID-сертифікатів.

Також від 1 вересня подати документи для одруження можна через портал "Дія".