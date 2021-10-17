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17 октября 2021, 16:55 65

В Кабмине рассказали, когда ветераны смогут воспользоваться основными услугами в приложении "Дія"

17 октября 2021, 16:55 65
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Фото: сайт Кабмина
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Ветераны с 2022 года смогут пользоваться всеми основными услугами в приложении "Дія"

Нововведение премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

"Украинские ветераны смогут воспользоваться своими основными сервисами в "Дії" со следующего года. В личном кабинете они смогут просмотреть данные о статусах и льготах и заказать ту или иную социальную услугу со смартфона", – написал Шмыгаль.

Он отметил, что сервисы для ветеранов станут доступными более миллиона украинских воинов: тем, кто принимал участие в Антитеррористической операции на Донбассе, участникам Операции Объединенных сил, боевых действий на территориях других государств.

По его словам, сервисами также смогут пользоваться члены семей погибших.

Напомним, в начале октября в приложении "Дія" начали тестирование новых COVID-сертификатов.

Дія Кабмин ветераны правительство

 
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