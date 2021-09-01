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01 сентября 2021, 18:35 131

Подать документы для бракосочетания теперь можно через портал "Дия"

01 сентября 2021, 18:35 131
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Фото из открытых источников
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Гражданам Украины разрешили подавать заявление на брак через "Дию"

Об этом говорится в соответствующем решении Кабинета Министров, которое он принял 1 сентября, передает RegioNews.

Подавать документы через портал "Дия" разрешили, чтобы облегчить взаимодействие граждан с государством и ускорить бюрократические процедуры при регистрации актов гражданского состояния, - говорится в пояснительной записке.

Впрочем, это не означает регистрацию брака онлайн – только подачу документов или уплату административного сбора.

Ранее подать заявление онлайн можно было через сайт Министерства юстиции.

Ресурс позволял выбрать время, место церемонии и отдел ЗАГСа, где молодожены желают зарегистрировать брак. Будут ли сохранены такие же функции в портале "Дия" - пока не известно.

Как сообщалось, осенью услугу "Дия" смены места регистрации запустят по всей стране.

Также известно, что Минцифры предлагает миллион за взлом приложения "Дия".

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