Подать документы для бракосочетания теперь можно через портал "Дия"

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Гражданам Украины разрешили подавать заявление на брак через "Дию"

Об этом говорится в соответствующем решении Кабинета Министров, которое он принял 1 сентября, передает RegioNews.

Подавать документы через портал "Дия" разрешили, чтобы облегчить взаимодействие граждан с государством и ускорить бюрократические процедуры при регистрации актов гражданского состояния, - говорится в пояснительной записке.

Впрочем, это не означает регистрацию брака онлайн – только подачу документов или уплату административного сбора.

Ранее подать заявление онлайн можно было через сайт Министерства юстиции.

Ресурс позволял выбрать время, место церемонии и отдел ЗАГСа, где молодожены желают зарегистрировать брак. Будут ли сохранены такие же функции в портале "Дия" - пока не известно.

Как сообщалось, осенью услугу "Дия" смены места регистрации запустят по всей стране.

Также известно, что Минцифры предлагает миллион за взлом приложения "Дия".