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19 октября 2021, 10:06 1038

Киев может перейти в "красную" зону, основания для этого есть - Радуцкий

19 октября 2021, 10:06 1038
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Фото: из открытых источников
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В Киеве превышен один из карантинных показателей, а именно заполненность коек в COVID-больницах. Сейчас она превышает 70%, этого достаточно для того, чтобы местные власти объявили в городе "красную" зону

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.

"Сейчас Киев ввел вторую очередь больниц (для больных с коронавирусной инфекцией - ред.). Киев сегодня загружен на 70%, а это уже причина, чтобы объявлять "красную зону", - считает Радуцкий.

По его словам, решение о переходе к другому уровню ограничений принимают органы местной власти, согласно с действующим "адаптивным карантином".

Напомним, ранее председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что вводить в Украине общенациональный локдаун не планируют благодаря вакцинации населения от коронавируса.

Киев карантин госпитализация красная зона Михаил Радуцкий

 
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