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Ляшко инициирует отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья
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20 октября 2021, 11:13 183

Ляшко инициирует отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья

20 октября 2021, 11:13 183
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Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко по результатам проверки Запорожской области на работу пунктов вакцинации и соблюдения карантина принял решение инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

За вчерашний день и в Запорожской области, и в Украине сделали рекордное количество прививок за сутки – более 226 тысяч. И это не предел – регионы могут и должны наращивать темпы дальше. Но, к сожалению, не все ответственные это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя охраны здоровья города Запорожья", - отметил министр.

В Запорожье министр здравоохранения провел несколько рабочих встреч. В частности, побывал в областной инфекционной больнице и областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Напомним, в Запорожской области больницы, принимающие больных с коронавирусом, заполнены на 70%. Также известно, что на Запорожье школьников массово отправили на карантин.

коронавирус госпитализация проверки Минздрав Виктор Ляшко вакцинация

 
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