Ляшко инициирует отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

За вчерашний день и в Запорожской области, и в Украине сделали рекордное количество прививок за сутки – более 226 тысяч. И это не предел – регионы могут и должны наращивать темпы дальше. Но, к сожалению, не все ответственные это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя охраны здоровья города Запорожья", - отметил министр.