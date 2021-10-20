Ляшко инициирует отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко по результатам проверки Запорожской области на работу пунктов вакцинации и соблюдения карантина принял решение инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожье
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
За вчерашний день и в Запорожской области, и в Украине сделали рекордное количество прививок за сутки – более 226 тысяч. И это не предел – регионы могут и должны наращивать темпы дальше. Но, к сожалению, не все ответственные это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя охраны здоровья города Запорожья", - отметил министр.
В Запорожье министр здравоохранения провел несколько рабочих встреч. В частности, побывал в областной инфекционной больнице и областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Напомним, в Запорожской области больницы, принимающие больных с коронавирусом, заполнены на 70%. Также известно, что на Запорожье школьников массово отправили на карантин.