В течение недели Николаевщина может перейти в "красную" зону - ОГА
В течение недели Николаевская область может перейти из "оранжевой" карантинной зоны в "красную"
Об этом в эфире программы "Добрый вечер" на канале НИС-ТВ заявил заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Игорь Кузьмин, передаёт RegioNews.
Он отметил, что Николаевская область постепенно переходит в "красную" карантинную зону. Вследствии чего предусматривается усиление мероприятий по безопасности перевозок в пассажирском транспорте.
С 21 октября ожидаем усиления мер по безопасности перевозок в пассажирском транспорте, это связано с тем, что Николаевская область постепенно переходит к "красной" зоне. Мы уже видим, что такая тенденция у нас есть, и где-то в течении недели мы перейдем в "красную" зону карантинную, – сказал Игорь Кузьмин.
Как сообщалось, Ивано-Франковская область стремительно приближается к "красной" зоне.
Также главный санврач страны Кузин утверждает, что "красную" зону в Украине могут еще расширить в ближайшее время.