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19 октября 2021, 18:59 5

В течение недели Николаевщина может перейти в "красную" зону - ОГА

19 октября 2021, 18:59 5
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Фото из открытых источников
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В течение недели Николаевская область может перейти из "оранжевой" карантинной зоны в "красную"

Об этом в эфире программы "Добрый вечер" на канале НИС-ТВ заявил заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Игорь Кузьмин, передаёт RegioNews.

Он отметил, что Николаевская область постепенно переходит в "красную" карантинную зону. Вследствии чего предусматривается усиление мероприятий по безопасности перевозок в пассажирском транспорте.

С 21 октября ожидаем усиления мер по безопасности перевозок в пассажирском транспорте, это связано с тем, что Николаевская область постепенно переходит к "красной" зоне. Мы уже видим, что такая тенденция у нас есть, и где-то в течении недели мы перейдем в "красную" зону карантинную, – сказал Игорь Кузьмин.

Как сообщалось, Ивано-Франковская область стремительно приближается к "красной" зоне.

Также главный санврач страны Кузин утверждает, что "красную" зону в Украине могут еще расширить в ближайшее время.

Вместе с тем, нардеп Радуцкий заявляет, что общенационального локдауна премьер-министр и правительство не планирует.

коронавирус Николаевская ОГА карантин COVID-19 красная зона

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