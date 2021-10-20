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20 октября 2021, 10:24 49

В "оранжевой" зоне находятся 15 регионов Украины, еще пять "красные" - Минздрав

20 октября 2021, 10:24 49
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Фото: из открытых источников
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В Украине 14 областей и Киев отвечают "оранжевой" зоне эпидемической опасности из-за высокого уровня госпитализаций пациентов с COVID-19, загруженности коек с кислородом и повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Так, по состоянию на 20 октября, "оранжевой” зоне отвечают:

  • Киев;
  • Волынская область;
  • Житомирская;
  • Ивано-Франковская;
  • Тернопольская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Николаевская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Хмельницкая;
  • Черкасская;
  • Черновицкая;
  • Черниговская;
  • Ровенская.

В "красной" зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская.

В "желтой" зоне находятся: Винницкая, Кировоградская, Закарпатская, Полтавская, Киевская области.

Напомним, 19 октября в Украине выявили 18 912 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество новых больных обнаружили в Одесской и Харьковской областях.

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