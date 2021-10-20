В "оранжевой" зоне находятся 15 регионов Украины, еще пять "красные" - Минздрав
В Украине 14 областей и Киев отвечают "оранжевой" зоне эпидемической опасности из-за высокого уровня госпитализаций пациентов с COVID-19, загруженности коек с кислородом и повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.
Так, по состоянию на 20 октября, "оранжевой” зоне отвечают:
- Киев;
- Волынская область;
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Тернопольская;
- Луганская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Хмельницкая;
- Черкасская;
- Черновицкая;
- Черниговская;
- Ровенская.
В "красной" зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская.
В "желтой" зоне находятся: Винницкая, Кировоградская, Закарпатская, Полтавская, Киевская области.
Напомним, 19 октября в Украине выявили 18 912 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество новых больных обнаружили в Одесской и Харьковской областях.