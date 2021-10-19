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19 октября 2021, 10:34 396

Зеленский рассказал, могут ли в Украине ввести новый COVID-локдаун

19 октября 2021, 10:34 396
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Фото: сайт Офиса президента
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Президент Владимир Зеленский озвучил два пути развития ситуации с коронавирусом для страны

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время интервью ICTV.

"Есть два пути... Вакцинация или локдаун. Вот и все. Мы каждый день перед этим выбором. Я против локдауна максимально - через экономику. Потому что нет локдауну, мы видим цифры - мы растем", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что в стране сейчас растет ВВП, а наполнение бюджета в этом году даже больше, чем было запланировано.

"Я против локдауна, поэтому выбор один - вакцинация. В последний момент мы будем поддерживать локдаун во всем государстве", - добавил он.

Напомним, ранее в парламенте заявили, что общенационального локдауна премьер-министр и правительство не планирует.

коронавирус Владимир Зеленский карантин локдаун

 
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