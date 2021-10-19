Директору СП "Киевские тепловые сети" сообщено о подозрении в служебной халатности

Фото Киевской городской прокуратуры

После обысков в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго" в рамках расследования по делу о растрате средств на ремонте тепловых сетей сообщено о подозрении директору СП "Киевские тепловые сети" и экс-директору подрядной организации

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с представителями Соломенской окружной прокуратуры г. Киева во вторник провели обыски в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго" в рамках расследования по делу о растрате средств на ремонте тепловых сетей.

Согласно материалам следствия, между СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" и частным предприятием заключен договор по капитальному ремонту аварийного участка тепловых сетей на ул. Антонова в Соломенском районе Киева. Во время проверки аудитом КГГА и КП "Киевэкспертиза" установлено завышение стоимости выполненных работ и неэффективное использование средств путем завышения использованных материалов на сумму более 1,5 млн грн, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По результатам проведенных следственных действий директору СП "Киевские тепловые сети" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины, бывшему директору подрядной организации - по ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 366 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах и служебный подлог) УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

КП "Киевтеплоэнерго" продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщалось, 5 октября в "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканале" проводили обыски.

Ранее, 17 сентября антимонопольный комитет возбудил дело против "Киевтеплоэнерго".