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В "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканале" проводят обыски
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05 октября 2021, 14:18 471

В "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканале" проводят обыски

05 октября 2021, 14:18 471
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Фото: прессслужбу Киевской городской прокуратуры
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Столичные правоохранители проводят обыски на предприятиях "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканал" по делу хищения средств на закупки оборудования

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"Во исполнение постановлений следственного судьи проводятся санкционированные обыски в служебных помещениях КП Киевтеплоэнерго", ЧАО" Киевводоканал", КНП" Консультативно-диагностический центр” Святошинского района г. Киева, КП по содержанию зеленных насаждений Святошинского района г. Киева и подрядных организациях", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, в течение 2018-2020 годов между КП "Киевтеплоэнерго", ЧАО "Киевводоканал", КНП "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района г. Киева, КП по содержанию зеленных насаждений Святошинского района г. Киева и субъектом хозяйствования был заключен ряд договоров на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.

Напомним, 4 октября Киевская городская прокуратура совместно с правоохранителями проводили обыски в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района.

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