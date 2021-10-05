В "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканале" проводят обыски

Фото: прессслужбу Киевской городской прокуратуры

Столичные правоохранители проводят обыски на предприятиях "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканал" по делу хищения средств на закупки оборудования

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"Во исполнение постановлений следственного судьи проводятся санкционированные обыски в служебных помещениях КП Киевтеплоэнерго", ЧАО" Киевводоканал", КНП" Консультативно-диагностический центр” Святошинского района г. Киева, КП по содержанию зеленных насаждений Святошинского района г. Киева и подрядных организациях", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, в течение 2018-2020 годов между КП "Киевтеплоэнерго", ЧАО "Киевводоканал", КНП "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района г. Киева, КП по содержанию зеленных насаждений Святошинского района г. Киева и субъектом хозяйствования был заключен ряд договоров на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.

Напомним, 4 октября Киевская городская прокуратура совместно с правоохранителями проводили обыски в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района.