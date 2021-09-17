14:59  17 сентября
В реанимацию из-за COVID-19 попал представитель Кабмина в Раде
14:49  17 сентября
В школе на Сумщине массово отравились ученики и учителя
17:57  17 сентября
В зоне ООС оккупанты дважды обстреливали украинские позиции
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2021, 18:45 19

Антимонопольный комитет возбудил дело против "Киевтеплоэнерго"

17 сентября 2021, 18:45 19
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Северное межобластное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло дело в отношении КП "Киевтеплоэнерго" по факту начисления потребителям-должникам 3% годовых и инфляционных потерь на сумму долга за отопление и горячую воду в период действия карантина, связанного с COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение АМКУ.

Отделение установило, что не смотря на временный законодательный запрет начисления и взыскания пени либо неустойки с должников за коммуналку "Киевтеплоэнерго" продолжило это делать

"Карантинные меры действовали на территории Украины с 11 марта 2020 года до 31 августа 2021 года. Сейчас они продлены. Следовательно, КП "Киевтеплоэнерго" с самого начала карантина и до этого времени должно было бы воздержаться от начисления 3% годовых и инфляционных потерь должникам", - отметили в АМКУ.

В связи с этим комитет дал рекомендации "Киевтеплоэнерго". Среди прочего комитет указал на необходимость сделать перерасчет. Однако столичный монополист не согласился с рекомендациями комитета. В тоже время АМКУ не убедили аргументы тепловиков столицы.

"Начисление КП "Киевтеплоэнерго" должникам 3% годовых и инфляционных потерь на сумму их долга повлекло дополнительные расходы потребителей и ущемление их интересов при получении указанных услуг. Такие действия предприятия были бы невозможными при условии существования конкуренции на соответствующих рынках. Следовательно, действия КП "Киевтеплоэнерго", которые заключаются в начислении в период действия карантинных ограничений потребителям, которые задолжали за отопление и горячую воду 3% годовых и инфляционных потерь на сумму долга содержат признаки нарушения законодательства "О защите экономической конкуренции", – подчеркивают в АМКУ.

АМКУ инфляция штраф Киевтеплоэнерго

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram