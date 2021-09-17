Антимонопольный комитет возбудил дело против "Киевтеплоэнерго"

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Северное межобластное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло дело в отношении КП "Киевтеплоэнерго" по факту начисления потребителям-должникам 3% годовых и инфляционных потерь на сумму долга за отопление и горячую воду в период действия карантина, связанного с COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение АМКУ.

Отделение установило, что не смотря на временный законодательный запрет начисления и взыскания пени либо неустойки с должников за коммуналку "Киевтеплоэнерго" продолжило это делать

"Карантинные меры действовали на территории Украины с 11 марта 2020 года до 31 августа 2021 года. Сейчас они продлены. Следовательно, КП "Киевтеплоэнерго" с самого начала карантина и до этого времени должно было бы воздержаться от начисления 3% годовых и инфляционных потерь должникам", - отметили в АМКУ.

В связи с этим комитет дал рекомендации "Киевтеплоэнерго". Среди прочего комитет указал на необходимость сделать перерасчет. Однако столичный монополист не согласился с рекомендациями комитета. В тоже время АМКУ не убедили аргументы тепловиков столицы.

"Начисление КП "Киевтеплоэнерго" должникам 3% годовых и инфляционных потерь на сумму их долга повлекло дополнительные расходы потребителей и ущемление их интересов при получении указанных услуг. Такие действия предприятия были бы невозможными при условии существования конкуренции на соответствующих рынках. Следовательно, действия КП "Киевтеплоэнерго", которые заключаются в начислении в период действия карантинных ограничений потребителям, которые задолжали за отопление и горячую воду 3% годовых и инфляционных потерь на сумму долга содержат признаки нарушения законодательства "О защите экономической конкуренции", – подчеркивают в АМКУ.