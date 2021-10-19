В Киеве горела многоэтажка, погибли люди
В Киеве из-за пожара во многоэтажке в Святошинском районе погибли два человека
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Управление ГСЧС в Киеве.
Отмечается, что сегодня в первой половине дня в координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Семашко, 21 в Святошинском районе.
На месте пожарные установили, что возгорание произошло в комнате одной из квартир на 8 этаже 9-этажного жилого дома. Спасатели сразу приступили к тушению пожара.
"В ходе тушения были обнаружены тела двух погибших, мужчины и женщины", - говорится в сообщении.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона