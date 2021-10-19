В Киеве горела многоэтажка, погибли люди

Фото: Управление ГСЧС в Киеве

В Киеве из-за пожара во многоэтажке в Святошинском районе погибли два человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Управление ГСЧС в Киеве.

Отмечается, что сегодня в первой половине дня в координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Семашко, 21 в Святошинском районе.

На месте пожарные установили, что возгорание произошло в комнате одной из квартир на 8 этаже 9-этажного жилого дома. Спасатели сразу приступили к тушению пожара.