Директору СП "Київські теплові мережі" повідомлено про підозру в службовій недбалості

Фото Київської міської прокуратури

Після обшуків у службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго" в рамках розслідування у справі про розтрату коштів на ремонті теплових мереж повідомлено про підозру директору СП "Київські теплові мережі" та ексдиректору підрядної організації

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Співробітники Служби безпеки України спільно з представниками Солом'янської окружної прокуратури м. Києва у вівторок здійснили обшуки в службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго" в рамках розслідування у справі про розтрату коштів на ремонті теплових мереж.

Згідно з матеріалами слідства, між СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго" та приватним підприємством укладено договір щодо капітального ремонту аварійної ділянки теплових мереж на вул. Антонова в Солом'янському районі Києва. Під час перевірки аудитом КМДА і КП "Київекспертиза" встановлено завищення вартості виконаних робіт і неефективне використання коштів шляхом завищення використаних матеріалів на суму понад 1,5 млн грн, - повідомляє пресслужба прокуратури.

За результатами проведених слідчих дій директору СП "Київські теплові мережі" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України, колишньому директору підрядної організації - за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та службове підроблення) КК України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

КП "Київтеплоенерго" продовжує працювати в штатному режимі.

Як повідомлялося, 5 жовтня у "Київтеплоенерго" і "Київводоканалі" проводили обшуки.

Раніше, 17 вересня антимонопольний комітет порушив справу проти "Київтеплоенерго".