В Киеве неизвестный разгромил офис депутата от "Слуги народа"

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В Киеве неизвестный повредил имущество общественной приемной депутата столичного городского совета от "Слуги народа"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Киева.

Это произошло 19 октября около 10:00 часов на улице Лютеранской.

Как сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, на месте к правоохранителям обратился помощник депутата городского совета, который сообщил обстоятельства происшествия: "В помещение ворвался мужчина, разбил стекло во входной двери и зарисовал из баллончика таблички. Далее нарушитель спустился на нижний этаж, где находятся щиты электросети, и вырвал оттуда провода".

Злоумышленником оказался 31-летний уроженец Полтавщины. Сейчас с ним общаются следователи и устанавливают мотивы содеянного.

По информации СМИ, речь идет о приемной депутата от "Слуги народа" Лилии Пашинной.

В ходе поверхностного осмотра следователи обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет и баллончик с краской. Злоумышленника задержали.

Напомним, недавно в Донецкой области напали на партийный офис ОПЗЖ.