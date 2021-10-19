В КГГА назвали дату начала отопительного сезона в столице

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook Киевской городской государственной администрации

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева на выходные синоптики прогнозируют снижение температуры, "что дает основания для подключения всех домов к системам отопления".

"Столица с технической и организационной точек зрения полностью готова к старту отопления. Но ориентируемся на погоду, чтобы "не обогревать воздух" и подключать дома тогда, когда температура снизится. Я также хотел бы обратить внимание потребителей, что в Киеве работает одна из крупнейших и мощнейших систем теплоснабжения. Общая протяженность тепловых сетей составляет более 2,7 тыс. км, а количество жилых домов – более 11 тысяч. Поэтому для полного подключения этой системы необходимо 7 дней", - отметил заместитель председателя КГГА.

Он также напомнил, что у каждого дома есть возможность подключиться к теплу уже сейчас. Если большинство жильцов поддержит подключение к теплу, и соответствующий протокол пришлют в теплоснабжающую компанию.