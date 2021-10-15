В трех областях полицейские "распускали руки" в отношении подозреваемых - ГБР

ГБР

Факты превышения полномочий сотрудниками полиции зафиксированы в Житомирской и Запорожской областях, а также на Киевщине

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Государственного бюро расследований

"Следователи Территориального управления ГБР в Хмельницком при содействии внутренней безопасности Нацполіції начали досудебное расследование по факту избиения 41-летнего мужчину в Житомирском районном отделении полиции", - отметили в ГБР

Гражданин был доставлен в отделение полиции в связи с подозрением в мелком хулиганстве.

Между одним из оперуполномоченных и мужчиной возник словесный конфликт, в результате которого полицейский избил мужчину прямо в холле райотдела резиновой дубинкой.

"Избиение увидели другие посетители участка, которые остановили полицейского и вызвали скорую", - говорится в сообщении.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы различных частей тела.

В ГБР продолжили: "в Запорожье патрульные полицейские безосновательно остановили женщину и мужчину и приказали последнему раздеваться.

Патрульные не нашли у мужчины запрещенных веществ, однако продолжили издеваться над ним и бить. Они выкручивали пострадавшему уши и пальцы, наносили удары по голове, телу, ногам. Мужчина получил телесные повреждения".

По данным правоохранителей встанет инспектор патрульной полиции в Житомирской области, который "избил людей во время задержания".

Подобный инцидент произошел и в Киевской области.

Там было сообщено о подозрении инспектору тактико-оперативного реагирования патрульной полиции города Белая Церковь, который избил нарушителя правил дорожного движения.

"В ночь с 9 на 10 октября патруль полицейских в Белой Церкви остановил местный автомобиль, водитель которого повернул на светофоре на красный свет. Правоохранители решили, что водитель в состоянии алкогольного опьянения и, не проведя соответствующего теста, начали выписывать штраф", - отмечается в сообщении

Во время оформления протокола и изъятия водительских прав водитель ударил по заднему стеклу полицейского автомобиля

"После этого правоохранители выбежали из служебного авто, сбили мужчину с ног и скрутили. Инспектор начал бить его руками и ногами по голове и туловищу, затем полицейские надели наручники. На просьбу мужа не бить его и извинения страж порядка не реагировал и продолжал избиение", - добавляют в ГБР

Подозреваемым грозит до 8 лет за решеткой.