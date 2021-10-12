Под Киевом мужчина в камуфляже обстрелял машину с ребенком

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В жилом массиве Софиевская Борщаговка Киевской области мужчина в камуфляже из ружья стрелял по водителю автомобиля, в это же время на заднем сидении находилась девочка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Около 07:45 утра в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего парня, который вместе с 28-летней женой садился в машину", - сообщили в пресс-службе.

Мужчина был ранен в ногу и поврежден автомобиль.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял мужчина и все обстоятельства стрельбы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Овручской между двумя прохожими возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в другого. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.