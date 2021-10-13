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13 октября 2021, 17:56 3

У ровенчанина, который на Буковине подорвался на снаряде, дома обнаружили арсенал оружия

13 октября 2021, 17:56 3
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Фото Нацполиции
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У мужчины, который подорвался на снаряде на Буковине, дома в Ровно полицейские обнаружили целый арсенал оружия

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Ровенской области, передает RegioNews.

Более тысячи патронов, три килограмма пороха, почти шесть килограммов тротила, 72 гранаты, 42 взрывателя, 46 артснарядов, 9 фугасных мин и еще 15 единиц взрывоопасных предметов изъяли полицейские.

По сообщению работников ГСЧС об обнаруженной взрывчатке, на место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и работники взрывотехнической службы ГУНП. Полицейские установили, что гараж принадлежит погибшему 53-летнему жителю областного центра, который занимался поисками исторических ценностей. Находясь в лесном массиве в Черновицкой области, он подорвался на найденном артиллерийском снаряде времен войны девятого октября в этом году, - говорится в сообщении.

По факту незаконного хранения боеприпасов и взрывчатки начато досудебное расследование по части 1 статьи 263 УК Украины. Изъятые тротил и артиллерийский снаряд калибра 40 мм направлены для проведения экспертизы в Ровенский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД. Все остальные объекты времен войны переданы пиротехнической службе ГУ ГСЧС в Ровенской области для дальнейшего уничтожения.

Как сообщалось, 10 октября на Буковине житель Ривненщины подорвался на снаряде прошлых войн.

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