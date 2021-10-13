Полиция будет работать 14 октября в усиленном режиме

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Полиция переходит на усиленный режим несения службы в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных Дню защитников и защитниц Украины

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко на расширенном совещании, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Клименко отметил, что 14 октября запланировано проведение ряда массовых мероприятий, в частности, по случаю 79-й годовщины создания Украинской повстанческой армии, дня казачества, Дня защитника и защитницы Украины, а также религиозного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Большое количество массовых акций пройдет не только в городе Киеве, но и по всей Украине. Но самые многочисленные акции пройдут в столице. Поэтому работа всех правоохранительных подразделений должна быть четкая и слаженная, — отметил глава Нацполиции.

Также к несению службы по обеспечению общественной безопасности будут привлечены сотрудники групп быстрого реагирования патрульной полиции, полиции диалога, кинологи и взрывотехники.

Как сообщалось, в 7 областях Украины объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Также киевлян предупредили об изменениях в работе общественного транспорта на День защитников и защитниц Украины.