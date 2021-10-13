17:28  13 октября
Во Львове с 18 октября ужесточают карантин: что будет запрещено
13:01  13 октября
В Минздраве заявили о полицейских рейдах по магазинах: будут проверять соблюдение карантина
17:50  13 октября
На Донбассе российские оккупанты трижды нарушали "тишину": стреляли из гранатометов и стрелкового оруия
UA | RU
UA | RU
13 октября 2021, 20:35 2

Полиция будет работать 14 октября в усиленном режиме

13 октября 2021, 20:35 2
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Полиция переходит на усиленный режим несения службы в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных Дню защитников и защитниц Украины

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко на расширенном совещании, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Клименко отметил, что 14 октября запланировано проведение ряда массовых мероприятий, в частности, по случаю 79-й годовщины создания Украинской повстанческой армии, дня казачества, Дня защитника и защитницы Украины, а также религиозного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Большое количество массовых акций пройдет не только в городе Киеве, но и по всей Украине. Но самые многочисленные акции пройдут в столице. Поэтому работа всех правоохранительных подразделений должна быть четкая и слаженная, — отметил глава Нацполиции.

Также к несению службы по обеспечению общественной безопасности будут привлечены сотрудники групп быстрого реагирования патрульной полиции, полиции диалога, кинологи и взрывотехники.

Как сообщалось, в 7 областях Украины объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Также киевлян предупредили об изменениях в работе общественного транспорта на День защитников и защитниц Украины.

полиция режим Игорь Клименко безопасность патрульная полиция

У ровенчанина, который на Буковине подорвался на снаряде, дома обнаружили арсенал оружия
13 октября 2021, 17:56
Полиция Киева проверяет информацию о заминировании банка на улице Антоновича
13 октября 2021, 16:34
В Одессе иностранец напал с ножом на девушку с парнем
13 октября 2021, 14:51
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram