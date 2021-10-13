Киевлян предупредили об изменениях в работе общественного транспорта на День защитников и защитниц Украины
В центре Киева в связи с запланированным проведением массовых мероприятий 14 октября с 13:00 возможно временное приостановление движения троллейбусов и автобусов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Так, 14 октября с 13:00 до окончания мероприятий возможно временное приостановление движения троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов №№ 24, 114,118.
В случае запрета движения транспорта по маршруту мероприятий, движение будет организовано:
- троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17 - соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов до ул. Тараса Шевченко по действующим маршрутам, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - ул. Тараса Шевченко, дальше по действующим маршрутам;
- автобусы №№ 24, 114 – соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Крещатик по действующим маршрутам, далее - ул. Михайловская - ул. Большая Житомирская - ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - ул. Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры - бульвар Тараса Шевченко - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская, далее по действующим маршрутам;
- автобус № 118 - от ст "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского (в обратном направлении - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели) - площадь Победы, далее по действующим маршруту.
Ранее сообщалось, что на столичном мосту Метро временно ограничат движение транспорта.
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