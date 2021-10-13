Поліція працюватиме 14 жовтня в посиленому режимі

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Поліція переходить на посилений режим несення служби у зв'язку з проведенням масових заходів, присвячених Дню захисників і захисниць України

Про це заявив глава Національної поліції Ігор Клименко на розширеній нараді, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіціі.

Клименко зазначив, що 14 жовтня заплановано проведення низки масових заходів, зокрема, з нагоди 79-ї річниці створення Української повстанської армії, Дня Козацтва, Дня захисника і захисниці України, а також релігійного свята Покрови Пресвятої Богородиці.

Велика кількість масових акцій пройде не тільки в місті Києві, а й по всій Україні. Але найбільш чисельні акції пройдуть у столиці. Наше основне завдання — забезпечити охорону порядку, безпеку наших громадян. Відтак робота всіх правоохоронних підрозділів повинна бути чітка і злагоджена, — зазначив глава Нацполіціі.

Також до несення служби по забезпеченню громадської безпеки будуть залучені співробітники груп швидкого реагування патрульної поліції, поліції діалогу, кінологи і вибухотехніки.

Як повідомлялося, у 7 областях України оголошено надзвичайну пожежну небезпеку.

Також киян попередили про зміни в роботі громадського транспорту на День захисників і захисниць України.