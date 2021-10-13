В 7 областях Украины объявлена очень высокая пожарная опасность

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По данным Sinoptik.ua, в среду, 13 октября, в Киевской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях ожидается 4-й уровень пожароопасности — крайне неблагоприятное сочетание относительно высокой температуры воздуха и сухой погоды.

Днем в этих регионах температура будет достигать 10–13 °С, а в некоторых районах даже 18–21 °С. Советуем воздержаться от разведения костров в лесу, возле сельскохозяйственных угодий и построек, от выжигания сухой травы в садах, на лесных полянах и полях. В связи с возможными сильными порывами ветра - до 7-12 м/с - существует высокий риск возгорания и быстрого распространения огня.

При разведении костра на приусадебном участке лучше не оставлять источник огня без присмотра. Учитывая прогноз для этого дня, при посещении леса рекомендуется отказаться от курения и не пользоваться спичками.

Если вдруг увидите возгорание, срочно звоните "101"!

Ранее сообщалось, что погода на выходные 9–10 октября станет последним приятным сюрпризом перед дождливой неделей. На всей территории Украины установится теплая погода с переменной облачностью. В среднем можно рассчитывать на 12–14 °С.