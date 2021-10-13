На Киевщине поезд насмерть переехал женщину

Фото из открытых источников

В среду, 13 октября, на железнодорожной станции поселка Боярка (Киевская область) электропоезд сообщением “Киев-Мироновка” совершил наезд на женщину

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, происшествие случилось около 9 часов утра, пишет RegioNews.

По предварительным данным, поезд совершил наезд на 55-летнюю жительницу Боярки, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

Напомним, на днях на Киевщине комбайн врезался в поезд. В результате столкновения был поврежден локомотив поезда и шесть вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации.