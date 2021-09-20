"Укрзализныця" изменила маршрут поезда Черновцы-Киев: названа причина

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу железнодорожного монополиста.

Отмечается, что изменение маршрута связано из-за провала в земляном полотне под железной дорогой в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица-Мамалыга (Черновицкая область).

По расчетам специалистов компании восстановительные работы продлятся еще не менее 10 часов.

"Это сложное проседание грунта, в результате которого образовалась яма глубиной 6 метров. Яма очень большая-нужно несколько машин гравия, чтобы ее засыпали.. В связи с этим "Укрзализныця" вынуждена доставлять пассажиров поезда № 117/118 Чернигов — Киев — Черновцы от ст. Мамалыга (62 км до конечной станции) автомобильным транспортом Львовской железной дороги. Поезд № 118/117 Черновцы — Киев — Чернигов отправлением из Черновцов в 19:46 отправится измененным маршрутом через Залещики и Тернополь. Из маршрута будут исключены остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы и Гречаны — пассажиры с этих станций будут забраны отдельным рейсом согласно графику", - отмечается в компании.

В сообщении отмечается, что ориентировочное время задержки прибытия в Киев из-за объездного маршрута и прицепки дополнительных вагонов с направления Каменца-Подольского по ст. Хмельницкий составит около 2 часов.