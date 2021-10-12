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12 октября 2021, 12:48 24

В Кабмине говорят, что Лещенко будет работать в "Укрзализныце" максимум до конца года

12 октября 2021, 12:48 24
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из открытых источников
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Полномочия Сергея Лещенко в качестве члена правления АО "Укрзализныця" предлагается продлить до момента избрания новых представителей государства в наблюдательном совете, но не позднее чем 31 декабря 2021 года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ секретариата Кабинета министров на запрос информагентства Интерфакс-Украина.

"Указанный выше проект акта правительства прорабатывается в секретариате Кабинета министров в соответствии с регламентными требованиями", - говорится в ответе.

В секретариате уточнили, что соответствующий проект распоряжения Кабмина "О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 18 июня 2021 года №666" министр инфраструктуры Александр Кубраков подал 16 сентября.

Напомним, что 21 сентября 2021 года закончился срок действия контрактов четырех членов наблюдательного совета УЗ: Шевкі Аджунера, председателя наблюдательного совета, независимого члена, полномочия с июля 2018 года; Андреас Матье, независимого члена, полномочия июня 2018 года; Олега Журавлева, представителя от государства, полномочия с декабря 2019 года; Сергея Лещенко, представителя от государства, полномочия с декабря 2019 года. Последнего снова предложили назначить в наблюдательный совет.

Министерство экономики 29 сентября 2021 года обнародовало объявление о проведении конкурсного отбора на должность независимых членов наблюдательного совета "Укрзализныци".

Укрзализныця Наблюдательный совет Сергей Лещенко конкурс Кабмин

 
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