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13 октября 2021, 12:44 9

"Укрзализныця" с 21 октября будет перевозить пассажиров по новым правилам: подробности

13 октября 2021, 12:44 9
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Фото из открытых источников
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С 21 октября "Укрзализныця" по новым правилам будет осуществлять пассажирские перевозки на время карантина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение представителя "Укрзализныци".

Теперь при посадке вместе с паспортом и билетом проводники будут проверять COVID-сертификат.

"Как бумажный, так и в "Дії". Если сертификата нет, то достаточно ПЦР-тест или антиген-тест", - сообщили в УЗ.

В "Интерсити" также будут проверять документы при посадке, хотя обычно в "Интерсити" проверяют документы уже во время поездки.

"Мы немного видоизменим этот процесс. При посадке будут проверки", - сообщил представитель УЗ.

Ранее сообщалось, что в трех областях, где ухудшилась эпидситуация, усилят контроль за соблюдением карантина.

коронавирус карантин Укрзализныця перевозчики вакцинация

 
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